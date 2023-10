Глава Євроради відреагував на пошкодження газогону й кабелю між Естонією та Фінляндією

Президент Європейської ради Шарль Мішель висловив солідарність з Естонією та Фінляндією після новин про пошкодження газогону й кабелю передачі даних у Фінській затоці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мішель розповів у своєму Twitter (X), що поговорив про інциденти з прем’єркою Естонії Каєю Каллас і прем’єром Фінляндії Петтері Орпо та висловив їм підтримку та солідарність ЄС.

Spoke with 🇪🇪PM @kajakallas & 🇫🇮 PM @PetteriOrpo to extend the EU’s full support and solidarity to Finland and Estonia following reports of damage to the BalticConnector gas pipeline and undersea communication cable.



The EU is determined to secure and reinforce the protection of…