Глава Євроради відреагував на пошкодження газогону й кабелю між Естонією та Фінляндією

Президент Європейської ради Шарль Мішель висловив солідарність з Естонією та Фінляндією після новин про пошкодження газогону й кабелю передачі даних у Фінській затоці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мішель розповів у своєму Twitter (X), що поговорив про інциденти з прем’єркою Естонії Каєю Каллас і прем’єром Фінляндії Петтері Орпо та висловив їм підтримку та солідарність ЄС.

Spoke with 🇪🇪PM @kajakallas & 🇫🇮 PM @PetteriOrpo to extend the EU’s full support and solidarity to Finland and Estonia following reports of damage to the BalticConnector gas pipeline and undersea communication cable.



The EU is determined to secure and reinforce the protection of… — Charles Michel (@CharlesMichel) October 10, 2023

"ЄС рішуче налаштований подбати про безпеку і посилити захист нашої критичної інфраструктури. Потрібне ретельне розслідування (цих випадків – Ред.)", – зазначив Шарль Мішель.

Нагадаємо, на спеціальному брифінгу уряду Фінляндії оголосили, що пошкодження газогону розслідують як наслідок зовнішнього впливу.

Розслідуванням щодо пошкодження кабелю для передачі даних буде займатися Естонія, оскільки місце пошкодження розташоване у її економічній зоні.

Перед цим фінські ЗМІ повідомляли, що у політичному й військовому керівництві Фінляндії допускають причетність Росії до цього інциденту.

Генсек НАТО провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Також інцидент обговорили міністри закордонних справ Естонії та Фінляндії, питання підняли і на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Газопровід Balticconnector відкрили у грудні 2019 року. Довжина підводної частини Balticconnector від естонського портового міста Палдіскі до фінського Інкоо становить 77 км. Наземна частина займає 55 км в Естонії і 21 км у Фінляндії.

Мета Balticconnector полягала в забезпеченні транспортування газу між Фінляндією, Естонією і Латвією без додаткових витрат й зменшення залежності місцевих ринків від російського "Газпрому".