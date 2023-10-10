Глава Евросовета отреагировал на повреждение газопровода и кабеля между Эстонией и Финляндией

Президент Европейского совета Шарль Мишель выразил солидарность с Эстонией и Финляндией после новостей о повреждении газопровода и кабеля передачи данных в Финском заливе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Мишель рассказал в своем Twitter (X), что поговорил об инцидентах с премьером Эстонии Каей Каллас и премьером Финляндии Петтери Орпо и выразил им поддержку и солидарность ЕС.

Spoke with 🇪🇪PM @kajakallas & 🇫🇮 PM @PetteriOrpo to extend the EU’s full support and solidarity to Finland and Estonia following reports of damage to the BalticConnector gas pipeline and undersea communication cable.



The EU is determined to secure and reinforce the protection of… — Charles Michel (@CharlesMichel) October 10, 2023

"ЕС решительно настроен позаботиться о безопасности и усилить защиту нашей критической инфраструктуры. Необходимо тщательное расследование (этих случаев – Ред.)", – отметил Шарль Мишель.

Напомним, на специальном брифинге правительства Финляндии объявили, что повреждение газопровода расследуют как следствие внешнего воздействия.

Расследованием повреждения кабеля для передачи данных будет заниматься Эстония, поскольку место повреждения расположено в ее экономической зоне.

Перед этим финские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в политическом и военном руководстве Финляндии допускают причастность России к этому инциденту.

Генсек НАТО провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Также инцидент обсудили министры иностранных дел Эстонии и Финляндии, вопрос подняли и на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС.

Газопровод Balticconnector был открыт в декабре 2019 года. Длина подводной части Balticconnector от эстонского портового города Палдиски до финского Инко составляет 77 км. Наземная часть занимает 55 км в Эстонии и 21 км в Финляндии.

Цель Balticconnector заключалась в обеспечении транспортировки газа между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат и уменьшения зависимости местных рынков от российского "Газпрома".