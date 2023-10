Глава Евросовета отреагировал на повреждение газопровода и кабеля между Эстонией и Финляндией

Президент Европейского совета Шарль Мишель выразил солидарность с Эстонией и Финляндией после новостей о повреждении газопровода и кабеля передачи данных в Финском заливе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Мишель рассказал в своем Twitter (X), что поговорил об инцидентах с премьером Эстонии Каей Каллас и премьером Финляндии Петтери Орпо и выразил им поддержку и солидарность ЕС.

Spoke with 🇪🇪PM @kajakallas & 🇫🇮 PM @PetteriOrpo to extend the EU’s full support and solidarity to Finland and Estonia following reports of damage to the BalticConnector gas pipeline and undersea communication cable.



The EU is determined to secure and reinforce the protection of…