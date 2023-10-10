Зеленський після зустрічі з президентом Румунії обіцяє "хороші новини" щодо артилерії і ППО

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом пообіцяв "хороші новини" щодо артилерії і протиповітряної оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він оголосив на спільній пресконференції.

Зеленський розповів, що поділився з Йоганнісом інформацією про ситуацію на фронті та актуальні потреби України і подякував Румунії за всю надану допомогу, включно з майбутньою, яка щойно обговорювалася.

"Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО. Дуже дякую за це. Впевнений, усі в Румунії знають, яку жахливу загрозу для життя несуть російські ракети та ударні дрони", – зазначив Зеленський, додавши, що атаки на порти України на Дунаї стали проблемою і для прикордонних міст Румунії.

Під час подальшої сесії запитань-відповідей Зеленський сказав, що не може детальніше прокоментувати потенційний наступний пакет допомоги, з міркувань, що російській стороні краще не знати про це.

"Головний мій наголос був на ППО. І я дуже радий, що Україна була почута румунською стороною", – зазначив він.

Зеленський акцентував на тому, що від нормальної роботи "шляхів солідарності" для експорту української сільгосппродукції, у тому числі дунайських портів, прямо залежить продовольча та соціальна стабільність багатьох країн світу.

"Кожна російська ракета, кожен "Шахед", які б’ють по українських портах, б’ють по нашому спільному внеску у глобальну безпеку. Ми маємо зробити все можливе, щоб Росії не вдалося перетворити будь-яку частину Чорного моря та Дунайського регіону на "мертву зону" для нормального судноплавства", – зазначив президент.

Він додав, що "ключова річ для цього – ППО". "Ми ведемо роботу з різними партнерами, щоб посилити нашу ППО і загалом в країні, і в одеському регіоні. Обговорили з паном президентом наші можливі спільні дії для захисту не просто портів, а усього регіону України, Молдови, Румунії, наших людей", – сказав Зеленський.

Також Зеленський оголосив, що Україна і Румунія підписали декларацію про співпрацю у ключових сферах.

Як відомо, Зеленський 10 вересня прибув з першим офіційним візитом до Румунії за час повномасштабної війни.