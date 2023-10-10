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Україна та Румунія підписали декларацію про співпрацю у ключових сферах

Вівторок, 10 жовтня 2023, 15:33

Україна та Румунія підписали двосторонній документ, де вони зафіксували свої домовленості про співпрацю у пріоритетних сферах. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. 

"Щойно ми підписали двосторонню декларацію, яка фіксує ключові речі у нашій взаємодії – і безпекові, у тому числі в регіоні Чорного моря, і підтримку нашої "формули миру", і розширення нашої логістичної та економічної взаємодії", – зазначив Зеленський, зауваживши, що це у тому числі нарощування транзиту української сільськогосподарської продукції. 

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За його словами, також йдеться про налагодження транспортного сполучення між Україною та Румунією, спрощення процедур перетину кордону і відкриття нових пунктів перетину кордону. 

У декларації також відображені підходи сторін щодо взаємодії з національними спільнотами.

Сам документ чи його стислий виклад поки не опубліковані. 

Як відомо, Зеленський 10 вересня прибув з першим офіційним візитом до Румунії за час повномасштабної війни.

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