Україна та Румунія підписали декларацію про співпрацю у ключових сферах

Україна та Румунія підписали двосторонній документ, де вони зафіксували свої домовленості про співпрацю у пріоритетних сферах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

"Щойно ми підписали двосторонню декларацію, яка фіксує ключові речі у нашій взаємодії – і безпекові, у тому числі в регіоні Чорного моря, і підтримку нашої "формули миру", і розширення нашої логістичної та економічної взаємодії", – зазначив Зеленський, зауваживши, що це у тому числі нарощування транзиту української сільськогосподарської продукції.

За його словами, також йдеться про налагодження транспортного сполучення між Україною та Румунією, спрощення процедур перетину кордону і відкриття нових пунктів перетину кордону.

У декларації також відображені підходи сторін щодо взаємодії з національними спільнотами.

Сам документ чи його стислий виклад поки не опубліковані.

Як відомо, Зеленський 10 вересня прибув з першим офіційним візитом до Румунії за час повномасштабної війни.