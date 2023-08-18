Прем’єр Румунії під час візиту Шмигаля знову попросив Україну прибрати "молдовську мову"

Румунський прем’єр-міністр Марчел Чолаку під час візиту українського колеги Дениса Шмигаля до Бухареста порушив питання румунської меншини й існування так званої "молдовської мови" в українській освіті.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

На переговорах зі Шмигалем Чолаку закликав Україну забезпечити рівні права й свободи для румунів в Україні, а також визнати неіснування так званої "молдовської" мови й вжити всіх необхідних правових та адміністративних заходів для цього.

"Що стосується прав осіб, які належать до румунської меншини в Україні, я довів до відома прем'єр-міністра (України. – Ред.) законні занепокоєння Румунії у цій сфері. Я нагадав про тверду позицію Румунії з цього питання", – сказав румунський прем’єр на брифінгу.

Він додав, що Бухарест очікує від Києва "відкритості та залученості, що є природним між двома державами, пов'язаними сильною солідарністю", й додав, що "наші прохання є природними та обґрунтованими".

"У питанні так званої "молдовської" мови я повторив попереднє прохання румунської сторони, щоб українська влада визнала її неіснування і вжила всіх правових та адміністративних заходів відповідно", – зазначив Чолаку.

Ще у грудні 2022 року Міністерство закордонних справ Румунії заявило, що безуспішно просило про консультації з українською стороною щодо ухваленого нового закону про нацменшини, й висловило незадоволення низкою його положень.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу домовився зі своїм румунським колегою Богданом Ауреску активізувати консультації для захисту прав меншин.

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