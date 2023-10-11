Держдеп пояснив, чому Блінкен видалив твіт із закликом припинити вогонь на Близькому Сході

У Державному департаменті США пояснили, чому держсекретар Ентоні Блінкен видалив твіт із закликом припинити вогонь у конфлікті ХАМАС проти Ізраїлю, повідомляючи про телефонну розмову зі своїм турецькою колегою Хаканом Фіданом.

Про це на брифінгу у вівторок сказав речник Держдепу США Метью Міллер, пише "Європейська правда".

Представник Держдепу висловив жаль, що повідомлення Блінкена було сформульовано неправильно, адже не відображало належним чином того, що ХАМАС повинен припинити насилля, через що його і видалили.

"Після розмови (Блінкена) з міністром закордонних справ Фіданом ми опублікували публічну заяву, в якій чітко вказали, що держсекретар у своїй розмові повторив те, що ми вже неодноразово говорили публічно, а саме: "ХАМАС повинен припинити насильницькі дії", – наголосив Міллер.

Він також нагадав, що держсекретар говорив про це публічно в неділю, а президент Джо Байден рішуче висловився щодо цього.

Раніше повідомлялося, що Блінкен найближчими днями відвідає Ізраїль, який зазнав нападу з боку терористичного угруповання ХАМАС у секторі Гази.

Перед цим у вівторок президент США Джо Байден виголосив заяву в Білому домі, під час якої підтвердив підтримку Ізраїлю з боку Вашингтона, а також застеріг треті сторони від втручання у конфлікт.

Напад ХАМАС на Ізраїль у суботу, 7 жовтня, став найбільшим загостренням арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років. Ізраїльська сторона говорить про понад 1200 загиблих, у секторі Газа їх налічується понад 900.

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