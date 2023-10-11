Госдеп объяснил, почему Блинкен удалил твит с призывом прекратить огонь на Ближнем Востоке

В Государственном департаменте США объяснили, почему госсекретарь Энтони Блинкен удалил твит с призывом прекратить огонь в конфликте ХАМАС против Израиля, сообщая о телефонном разговоре со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Об этом на брифинге во вторник сказал представитель Госдепа США Мэтью Миллер, пишет "Европейская правда".

Представитель Госдепа выразил сожаление, что сообщение Блинкена было сформулировано неправильно, ведь не отражало должным образом того, что ХАМАС должен прекратить насилие, из-за чего его и удалили.

"После разговора (Блинкена) с министром иностранных дел Фиданом мы опубликовали публичное заявление, в котором четко указали, что госсекретарь в своем разговоре повторил то, что мы уже неоднократно говорили публично, а именно: "ХАМАС должен прекратить насильственные действия", – подчеркнул Миллер.

Он также напомнил, что госсекретарь говорил об этом публично в воскресенье, а президент Джо Байден решительно высказался по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль, который подвергся нападению со стороны террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.

Перед этим во вторник президент США Джо Байден произнес заявление в Белом доме, во время которого подтвердил поддержку Израиля со стороны Вашингтона, а также предостерег третьи стороны от вмешательства в конфликт.

Нападение ХАМАС на Израиль в субботу, 7 октября, стало крупнейшим обострением арабо-израильского конфликта за последние 50 лет. Израильская сторона говорит о более 1200 погибших, в секторе Газа их насчитывается более 900.

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