В Ірландії буде більше депутатів

Виборча комісія Ірландії в середу рекомендувала збільшити кількість депутатів нижньої палати парламенту – Дойл Ерен – зі 160 до 174 з огляду на зростання населення за останні роки.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на інформагентство PA Media.

Перепис 2022 року показав, що в Ірландії мешкають 5,15 мільйона людей – чисельність населення за останні чотири роки зросла на 8%. Ірландська конституція передбачає, що один депутат Дойл Ерен має представляти 20-30 тисяч громадян.

Через це ірландський виборчком схвалив зміну виборних округів. Їхня кількість зросте з 39 до 43. Зросте кількість тримандатних (з 9 до 13) і п’ятимандатних округів (з 13 до 15), натомість зменшиться – чотиримандатних (з 17 до 15).

Від столиці Ірландії – Дубліна – тепер обиратимуть чотирьох додаткових депутатів до нижньої палати. У графстві Лімерик – єдиному, де чисельність населення залишилась приблизно такою ж, як і чотири роки тому, запроваджувати зміни не будуть.

Виборча комісія Ірландії спершу планувала збільшити кількість депутатів Дойл Ерен зі 160 до 181, але відмовилась, тому що "неможливо й недоцільно намагатися передбачити, де і наскільки зростатиме населення в майбутньому".

Наступні вибори в Ірландії відбудуться влітку 2024 року – до місцевих рад і Європейського парламенту. А в листопаді можуть відбутись і перші вибори до парламенту за нового розподілу округів.

У липні представники урядів держав-членів Європейського Союзу попередньо погодили збільшення чисельності депутатів Європейського парламенту із 705 до 720 на 2024-2029 роки.