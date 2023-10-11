Axios: Зеленський хоче відвідати Ізраїль

Офіс президента України звернувся до ізраїльської сторони з проханням дати згоду на офіційний візит Володимира Зеленського.

Про це повідомив портал Axios із посиланням на співрозмовників в українській та ізраїльській владі, пише "Європейська правда".

Джерела Axios cтверджують, що офіс Зеленського надіслав офіційний запит до офісу прем'єр-міністра Ізраїлю з проханням узгодити візит. Але переговори з цього питання мають попередній характер, і дата ймовірного візиту ще не визначена.

Візит українського президента має на меті виявити солідарність із Ізраїлем, який 7 жовтня зазнав нападу з боку терористичного угруповання ХАМАС.

Раніше в середу Зеленський, який прибув до Брюсселя для очної участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України, закликав інших лідерів відвідати Ізраїль на знак солідарності, пославшись на візити посадовців до Києва в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ.

"Ось чому я закликаю всіх лідерів відвідати Ізраїль і показати свою підтримку народу. Я не говорю про якісь інституції, а про підтримку людей, які постраждали від терористичних атак і вмирають сьогодні", – сказав він.

Із-поміж високопосадовців, які побували в Ізраїлі після нападу, були лише міністри закордонних справ Чехії та Британії. Також очікується, що цього тижня візит здійснить державний секретар США Ентоні Блінкен.