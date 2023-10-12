Найвищий суд Естонії заблокував будівництво сланцевого заводу через птахів

Верховний суд Естонії відкликав дозвіл компанії Enefit Power AS на будівництво в селі Аувере заводу з виробництва сланцевого масла, яке використовується для теплових електростанцій, через імовірну шкоду для довкілля.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Enefit Power AS ще у 2020 році отримала дозвіл у міської управи Нарва-Йиесуу заявку на отримання дозволу на будівництво сланцевого заводу в Аувере. Завод мав переробляти сланцеву породу на горючий сланець, а в перспективі – хімічно переробляти пластикові відходи та залишки шин.

Але екологічна організація Loodusvõlu, що представляє інтереси молоді, подала апеляцію до суду з вимогою анулювати дозвіл на будівництво, стверджуючи, що воно порушує міжнародні кліматичні угоди і що вплив дозволу на будівництво не був належним чином оцінений.

Справа дійшла до Верховного суду Естонії, який у середу скасував дозвіл. На думку суду, влада Нарва-Йиесуу врахувала не всі важливі екологічні наслідки будівництва сланцевого заводу.

"Головна помилка полягала в тому, що вплив на пташиний ареал Пухату, який є частиною мережі Natura, повністю недооцінений", – йдеться в рішенні суду.

Водночас оскільки будівництво вже триває, Верховний суд дав Enefit Power AS два місяці для завершення робіт, необхідних для забезпечення безпеки й збереження споруди. А міська управа повинна виправити помилки в оцінці впливу на навколишнє середовище.

Активісти, які оскаржували дозвіл на будівництво, заявили, що це перший в Естонії та країнах Балтії кліматичний позов. Водночас в Enefit Power AS кажуть, що сподіваються на швидке подальше розблокування будівництва.

Естонія не має власного кліматичного законодавства, але прагне досягти кліматичної нейтральності до 2050 року, як це передбачене рішенням Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що Польща видала екологічний дозвіл, щоб побудувати першу в країні атомну електростанцію.