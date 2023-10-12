Высший суд Эстонии заблокировал строительство сланцевого завода из-за птиц

Верховный суд Эстонии отозвал разрешение компании Enefit Power AS на строительство в селе Аувере завода по производству сланцевого масла, которое используется для тепловых электростанций, из-за вероятного вреда для окружающей среды.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Enefit Power AS еще в 2020 году получила разрешение у городской управы Нарва-Йиесуу заявку на получение разрешения на строительство сланцевого завода в Аувере. Завод должен был перерабатывать сланцевую породу на горючий сланец, а в перспективе – химически перерабатывать пластиковые отходы и остатки шин.

Но экологическая организация Loodusvõlu, представляющая интересы молодежи, подала апелляцию в суд с требованием аннулировать разрешение на строительство, утверждая, что оно нарушает международные климатические соглашения и что влияние разрешения на строительство не было должным образом оценено.

Дело дошло до Верховного суда Эстонии, который в среду отменил разрешение. По мнению суда, власти Нарва-Йиесуу учли не все важные экологические последствия строительства сланцевого завода.

"Главная ошибка заключалась в том, что влияние на птичий ареал Пухату, который является частью сети Natura, полностью недооценено", – говорится в решении суда.

В то же время, поскольку строительство уже продолжается, Верховный суд дал Enefit Power AS два месяца для завершения работ, необходимых для обеспечения безопасности и сохранности сооружения. А городская управа должна исправить ошибки в оценке воздействия на окружающую среду.

Активисты, которые оспаривали разрешение на строительство, заявили, что это первый в Эстонии и странах Балтии климатический иск. В то же время в Enefit Power AS говорят, что надеются на быстрое дальнейшее разблокирование строительства.

Эстония не имеет собственного климатического законодательства, но стремится достичь климатической нейтральности к 2050 году, как это предусмотрено решением Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что Польша выдала экологическое разрешение, чтобы построить первую в стране атомную электростанцию.