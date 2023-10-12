Посол України: "Зерновий коридор" може функціонувати і без Росії 

Посол України у Туреччині Василь Боднар зазначив, що "зерновий коридор" з українських портів може функціонувати без участі Росії, яка, за його словами, є у ньому "надмірною ланкою".

Як повідомляє "Європейська правда", про це посол сказав у коментарі "Укрінформу".

Боднар зазначив, що фактично коридор вже функціонує через територіальні води Румунії, Болгарії та Туреччини без участі російської сторони.

"Ми сподіваємося, що кількість кораблів зростатиме… Нам зараз важливо переконати міжнародних партнерів у необхідності страхування цих суден (що йдуть альтернативними морськими шляхами. – Ред.), необхідності замовлення більше зерна з України і таким чином створити додатковий тиск на Росію з тим, щоб вона не блокувала застосування самого коридору, як було узгоджено. Якщо ні, то вивезення зерна відбуватиметься без неї. Насправді Росія в цьому випадку – надмірна ланка, яка не потрібна в нашому ланцюгу постачань зерна на міжнародні ринки", – сказав дипломат.

Він нагадав, що Туреччина має великий досвід ролі посередника, і у тому числі завдяки Анкарі "зернова угода" стала можливою і перший час функціонувала.

"Але в даному випадку країна-агресорка не проявляє конструктивності, має свої цілі, найімовірніше – бажання замінити наше зерно своїм і підважити взагалі функціонування "зернового коридору" для того, щоб не дати Україні нормально функціонувати", – додав Боднар.

Нагадаємо, Росія заявила про вихід з Чорноморської зернової ініціативи в середині літа. Після того тривалий час були сподівання, що вплив президента Туреччини все ж переконає Москву повернутися до "зернової угоди", але цього не сталося.

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