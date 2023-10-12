Посол Украины: "Зерновой коридор" может функционировать и без России

Посол Украины в Турции Василий Боднар отметил, что "зерновой коридор" из украинских портов может функционировать без участия России, которая, по его словам, является в нем "избыточным звеном".

Как сообщает "Европейская правда", об этом посол сказал в комментарии "Укринформу".

Боднар отметил, что фактически коридор уже функционирует через территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции без участия российской стороны.

"Мы надеемся, что количество кораблей будет расти... Нам сейчас важно убедить международных партнеров в необходимости страхования этих судов (идущих альтернативными морскими путями. – Ред.), необходимости заказывать больше зерна из Украины и таким образом создать дополнительное давление на Россию с тем, чтобы она не блокировала применение самого коридора, как было согласовано. Если нет, то вывоз зерна будет происходить без нее. На самом деле Россия в этом случае – избыточное звено, которое не нужно в нашей цепи поставок зерна на международные рынки", – сказал дипломат.

Он напомнил, что Турция имеет большой опыт роли посредника, и в том числе благодаря Анкаре "зерновая сделка" стала возможной и первое время функционировала.

"Но в данном случае страна-агрессор не проявляет конструктивности, имеет свои цели, вероятнее всего – желание заменить наше зерно своим и вообще подорвать функционирование "зернового коридора", чтобы не дать Украине нормально функционировать", – добавил Боднар.

Напомним, Россия заявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы в середине лета. После того долгое время были надежды, что влияние президента Турции все же убедит Москву вернуться к "зерновой сделке", но этого не произошло.

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