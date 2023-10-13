Віцепрезидентка Єврокомісії відзначила прогрес України у виконанні критеріїв щодо вступу в ЄС

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова побачила прогрес України та Молдови у виконанні критеріїв щодо членства в ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Відзначаючи прогрес України, Юрова не змогла оцінити, чи цього прогресу достатньо, щоб перейти до наступного етапу.

"У моєму портфоліо є правосуддя. У мене є боротьба з організованою злочинністю, відмиванням грошей, шахрайством, корупцією, медіагалузь. Тому я з великим інтересом спостерігаю за тим, якою буде оцінка Єврокомісією прогресу, тому що прогрес є", – зазначила вона.

"Чи буде прогрес достатній, щоб перевести країни до наступного етапу, я не можу вам сказати наразі", – додала віцепрезидентка Єврокомісії.

Відповідаючи на запитання, що саме вона скаже під час засідання колегії єврокомісарів, де оцінюватимуть прогрес країн, Юрова сказала, що озвучить те, що "мені потрібно буде", додавши, що "або воно є, або його немає".

"У ЄС немає іншого вибору, окрім як набратися сміливості та розвиватися – рости географічно, політично, рости через потребу бути сильнішим, стійкішим. Тому нам потрібно, на мій погляд, розвиватися в напрямку України, Молдови та Грузії, так. Але водночас ми повинні наполягати на тому, що ці три країни виконують, знову ж таки, зобов’язання, які є частиною переговорів", – пояснила віцепрезидентка Єврокомісії.

Оцінюючи шанси України та Молдови почати переговори про вступ до ЄС цього року, а Грузії – отримати статус кандидата, Юрова зауважила, що оцінити прогрес у реформах – досить велика робота.

"У цих реформаторських зусиллях є одна складна річ. Ми завжди хочемо, щоб закони діяли, інституції працювали, але ми хочемо стабільності рішень, щоб вони працювали на практиці. Ми не можемо знати, що станеться в майбутньому. Але Комісія зосереджується на тому, що є на папері", – резюмувала вона.

Раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Зазначимо, що минулого тижня про подібний сценарій повідомляло видання Politico. Його джерела сказали, що лідери Євросоюзу ухвалять рішення почати переговори про вступ України до кінця 2023 року, а фактично вони почнуться в такому разі дещо пізніше.

Наразі Україна не завершила виконання семи критеріїв і наполегливо провалює виконання однієї з рекомендацій ЄС, яку кілька держав вважають ключовою – йдеться про законодавство про публічно значущих осіб, або PEP'ів.

Деталі читайте у статті 7 критеріїв ЄС: місія не завершена. Чому є ризик отримати відмову в переговорах про вступ.