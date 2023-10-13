Вице-президент Еврокомиссии отметила прогресс Украины в выполнении критериев для вступления в ЕС

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова увидела прогресс Украины и Молдовы в выполнении критериев относительно членства в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в интервью "Радио Свобода".

Отмечая прогресс Украины, Юрова не смогла оценить, достаточно ли этого прогресса, чтобы перейти к следующему этапу.

"В моем портфолио – правосудие, борьба с организованной преступностью, отмыванием денег, мошенничеством, коррупцией, медиаотрасль. Поэтому я с большим интересом наблюдаю за тем, какой будет оценка Еврокомиссией прогресса, потому что прогресс есть", – отметила она.

"Будет ли прогресс достаточный, чтобы перевести страны на следующий этап, я не могу вам сказать пока", – добавила вице-президент Еврокомиссии.

Отвечая на вопрос, что именно она скажет во время заседания коллегии еврокомиссаров, где будут оценивать прогресс стран, Юрова сказала, что озвучит то, что "мне будет нужно", добавив, что "или оно есть, или его нет".

"У ЕС нет другого выбора, кроме как набраться смелости и развиваться – расти географически, политически, расти из-за необходимости быть сильнее, устойчивее. Поэтому нам нужно, на мой взгляд, развиваться в направлении Украины, Молдовы и Грузии, да. Но в то же время мы должны настаивать на том, что эти три страны выполняют, опять же, обязательства, которые являются частью переговоров", – пояснила вице-президент Еврокомиссии.

Оценивая шансы Украины и Молдовы начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году, а Грузии – получить статус кандидата, Юрова отметила, что оценить прогресс в реформах – достаточно большая работа.

"В этих реформаторских усилиях есть одна сложная вещь. Мы всегда хотим, чтобы законы действовали, институты работали, но мы хотим стабильности решений, чтобы они работали на практике. Мы не можем знать, что произойдет в будущем. Но Комиссия сосредотачивается на том, что есть на бумаге", – резюмировала она.

Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз начнутся в первом полугодии 2024 года, когда в Совете ЕС будет председательствовать Бельгия.

Отметим, что на прошлой неделе о подобном сценарии сообщало издание Politico. Его источники сказали, что лидеры Евросоюза примут решение начать переговоры о вступлении Украины до конца 2023 года, а фактически они начнутся в таком случае несколько позже.

На данный момент Украина не завершила выполнение семи критериев и упорно проваливает выполнение одной из рекомендаций ЕС, которую несколько государств считают ключевой – речь идет о законодательстве о публично значимых лицах, или PEP'ов.

Детали читайте в статье 7 критериев ЕС: миссия не завершена. Почему есть риск получить отказ в переговорах о вступлении