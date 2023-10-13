Хакери з РФ атакували сайти держустанов Бельгії під час візиту Зеленського

Вебсайти кількох бельгійських державних установ зазнали кібератаки з боку проросійських хакерів – імовірно, у відповідь на візит Володимира Зеленського до Бельгії та її рішення передати Україні винищувачі F-16.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на бельгійський портал VRT.

У четвер у другій половині дня сайти Королівського палацу Бельгії, прем'єр-міністра, а також парламенту були виведені з ладу. При цьому на сайті прем'єр-міністра Бельгії з'явилося повідомлення: "Ми їдемо до Бельгії, щоб знищити сайти, які ненавидять Росію".

Хоча частина сайтів відтоді відновили роботу, кібератака продовжувалась і станом на ранок п’ятниці. Йдеться про DDoS-атаки, під час яких сайти перевантажують великою кількістю запитів з наміром сповільнити їхню роботу або вивести з ладу.

Мігель де Бруйкер із бельгійського Центру кібербезпеки заявив VRT, що ця атака, ймовірно, є реакцією проросійських хакерів на підтримку Бельгією України.

"Це добре відоме явище. Щойно якась країна вирішує підтримати Україну, вона стає жертвою подібних кібератак на один або кілька днів", – зауважив він.

Де Бруйкер зауважив, що запобігти DDoS-атакам складно, оскільки після виявлення одного джерела атаки зловмисники переміщують його в інше місце.

Представник Центру кібербезпеки Бельгії водночас підкреслив, що в результаті атаки хакери не викрали жодної конфіденційної інформації – злам "був лише невеликим знущанням".

Володимир Зеленський відвідував Брюссель 11 жовтня, де, серед іншого, вперше взяв участь у засіданні Контактної групи з допомоги Україні. На тлі його візиту Бельгія оголосила, що відправить в Україну кілька бельгійських винищувачів F-16, починаючи з 2025 року.