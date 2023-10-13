Хакеры из РФ атаковали сайты госучреждений Бельгии во время визита Зеленского

Веб-сайты нескольких бельгийских государственных учреждений подверглись кибератаке со стороны пророссийских хакеров, вероятно, в ответ на визит украинского президента Владимира Зеленского в Бельгию и ее решение передать Украине истребители F-16.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на бельгийский портал VRT.

В четверг во второй половине дня сайты Королевского дворца Бельгии, премьер-министра, а также парламента были выведены из строя. При этом на сайте премьер-министра Бельгии появилось сообщение: "Мы едем в Бельгию, чтобы уничтожить сайты, которые ненавидят Россию".

Хотя часть сайтов с тех пор возобновили работу, кибератака продолжалась и по состоянию на утро пятницы. Речь идет о DDoS-атаках, во время которых сайты перегружают большим количеством запросов с намерением замедлить их работу или вывести из строя.

Мигель де Бруйкер из бельгийского Центра кибербезопасности заявил VRT, что эта атака, вероятно, является реакцией пророссийских хакеров на поддержку Бельгией Украины.

"Это хорошо известное явление. Как только какая-то страна решает поддержать Украину, она становится жертвой подобных кибератак на один или несколько дней", – отметил он.

Де Бруйкер отметил, что предотвратить DDoS-атаки сложно, поскольку после обнаружения одного источника атаки злоумышленники перемещают его в другое место.

Представитель Центра кибербезопасности Бельгии в то же время подчеркнул, что в результате атаки хакеры не похитили никакой конфиденциальной информации – взлом "был лишь небольшим издевательством".

Владимир Зеленский посещал Брюссель 11 октября, где, среди прочего, впервые принял участие в заседании Контактной группы по помощи Украине. На фоне его визита Бельгия объявила, что отправит в Украину несколько бельгийских истребителей F-16, начиная с 2025 года.