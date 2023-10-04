Російські хакери знову атакували сайти банків і транспортної агенції Фінляндії

Російське хакерське угруповання NoName 057 (16) у середу здійснило атаки на сайти фінської транспортної інфраструктури та банків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Російські хакери спершу заявили, що атакували зокрема сайти агентства транспорту і зв'язку Фінляндії Traficom, транспортної компанії столичного регіону HSL і центру економічного розвитку, транспорту й навколишнього середовища Ely-keskus.

Пізніше вони стверджували, що стоять за атаками типу "відмова в обслуговуванні" (DoS) на Банк Фінляндії та банк OP. У цих установах підтвердили ускладнений доступ до своїх порталів.

Станом на зараз вебсторінки всіх установ, про атаки на яких заявляли в NoName 057 (16), нормально функціонують.

Експерт з інформаційної безпеки фінського агентства транспорту і зв'язку Traficom Самулі Кьоньонен підтвердив Yle, що деякі сайти певний час були недоступні. Він водночас вважає, що хакери можуть перебільшувати масштабність своїх дій.

Фінляндія, як і інші держави-союзниці України в повномасштабній російській агресії регулярно зазнають кібератак із боку угруповань, пов'язаних із Росією.

Лише минулого місяця фінське агентство транспорту і зв'язку Traficom зазнало DoS-атаки, яку здійснили російські хакери.