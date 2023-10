Білий дім: КНДР передала Росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням

Сполучені Штати мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії тисячу контейнерів з "військовим обладнанням" для війни проти України, а в обмін розраховує отримати важку зброю, включно з авіацією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка кореспондентів, які вочевидь були на закритому брифінгу Білого дому.

Журналісти отримали інформацію від координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

"Ми маємо інформацію, що Північна Корея поставила Росії зброю для застосування в Україні. КНДР надала Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів. Сьогодні ми публікуємо малюнок, що зображує пересування контейнерів", – цитує Кірбі журналістка Лаура Роузен.

NSC’s Kirby: Now have information North Korea has delivered arms to Russia for use in Ukraine. North Korea has provided Russia with more than 1000 containers of military equipment and munitions. Today we’re releasing imagery showing movement of containers. pic.twitter.com/LxHwji4sjD — Laura Rozen (@lrozen) October 13, 2023

Повідомлення майже ідентичного змісту затвітила кореспондентка "Голосу Америки" Патсі Відакусвара, у ньому також зазначається, що ця передача відбулася "останніми тижнями".

NEW: US says it has information that North Korea has delivered arms to Russia for use in Ukraine. In recent weeks, North Korea has provided Russia with more than 1000 containers of military equipment and munitions. – John Kirby, NSC — Patsy Widakuswara (@pwidakuswara) October 13, 2023

Кореспондент азійського Nikkei зазначає, зі слів Кірбі, що в обмін на це КНДР розраховує отримувати ракети земля-повітря, бронетехніку і навіть бойові літаки.

North Korea is seeking fighter aircraft, surface-to-air missiles, armored vehicles and other capabilities from Russia, NSC spokesperson Kirby said. It shipped a thousand containers of military equipment to Russia for the war in Ukraine, Kirby added. — Ryo Nakamura (@NikkeiDC_Ryo) October 13, 2023

Агентство Reuters теж опублікувало коротку новину про те, що Білий дім опублікував графіки поставок Північною Кореєю зброї до Росії. За інформацією США, поставки відбулися між 7 вересня і 1 жовтня.

Зі складу у Північній Кореї зброю спершу завантажували на російське судно, а звідти везли залізницею через усю Росію на склади біля міста Тихорєцьк, що у Краснодарському краї.

Раніше американський неурядовий аналітичний центр опублікував супутникові знімки, що засвідчують різке зростання кількості вантажних перевезень між Північною Кореєю та Росією після зустрічі Кім Чен Ина і Владіміра Путіна у вересні.