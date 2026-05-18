ЗМІ назвали імена трьох кандидатів на роль переговірника ЄС з Росією

В Євросоюзі розглядають кандидатури ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, колишнього прем’єра Італії Маріо Драгі і президента Фінляндії Александра Стубба на роль перемовника від ЄС у переговорному процесі щодо російсько-української війни.

Про це повідомляє Politico, інформує "Європейська правда".

Крім того, видання називає главу дипломатії ЄС Каю Каллас очевидним кандидатом на цю роль. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС тривалий час виступала проти прямих переговорів з Росією, але згодом відкрила двері для призначення посланника, заявивши, що міністри закордонних справ обговорять це питання наприкінці місяця.

Минулого тижня вона навіть, схоже, сама висунула свою кандидатуру, сказавши журналістам: "Думаю, я зможу розпізнати пастки, які розставляє Росія".

Однак троє дипломатів з ЄС попередили, що жорстка антиросійська позиція Каллас викличе у кремлівського правителя Владіміра Путіна різке "ні".

"На жаль, вона сама виключила себе з числа кандидатів на цю посаду", – сказав один із дипломатів ЄС.

У контексті кандидатури Меркель видання зазначає, що вона зараз доступна і мала справу безпосередньо як із Володимиром Зеленським, так і з Путіним. Однак багато європейців вважають, що її минулі невдалі спроби посередництва достатні, щоб відмовитись від її кандидатури.

Щодо кандидатури Стубба відзначають його досвід посередництва у своїй країні і той факт, що він раніше висловлював зацікавленість. Але йому знадобиться широка підтримка ЄС, а членство Фінляндії в НАТО може знизити його привабливість у Москві.

А Драгі користується широкою повагою в Європі і не вважається ані надмірно войовничим, ані таким, що симпатизує Кремлю. Однак не було жодних публічних сигналів про те, що орієнтований на економіку Драгі хоче цю роль.

Люди, обізнані з позицією Києва, стверджують, що посланник повинен мати сильну підтримку ЄС, але не бути представником самого блоку, якому Путін глибоко не довіряє.

Це може вказувати на таких фігур, як міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, або навіть міністр закордонних справ Індії Джайшанкар, який підтримує відносини з обома сторонами.

Найбільшою перешкодою для вибору переговірника є не Путін чи Зеленський, а нездатність європейців домовитися між собою, резюмує видання.

Тим часом ЗМІ повідомили, що у Німеччині планують обговорити кандидатуру чинного президента Франка-Вальтера Штайнмаєра на роль перемовника від ЄС у переговорному процесі щодо російсько-української війни.

Одночасно ЗМІ дізналися від джерел в уряді, що Берлін не сприймає пропозицію Путіна про Герхарда Шредера як перемовника, і вбачає у цьому спробу посіяти розкол у Європі та серед німецьких політиків.