Прем’єрка Латвії поки не знає, чи її знову висуватимуть на посаду під час осінніх виборів

Прем’єрка Латвії Евіка Сіліня, яка разом з іншими членами уряду тимчасово виконує обов’язки на посаді після відставки, поки не знає, чи буде кандидаткою від своєї партії на прем’єр-міністра під час осінньої виборчої кампанії.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

Евіка Сіліня повідомила, що поки не знає, чи "Нова єдність" знову висуватиме її кандидаткою на посаду прем’єра у межах кампанії перед осінніми виборами до Сейму.

Вона зазначила, що очікує на розмову з однопартійцями з цього приводу.

Сіліня сказала, що готова залишатися у політиці, але й не виключає, що вирішить повернутися до юридичної практики.

Нагадаємо, 14 травня прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала заяву про відставку до Сейму, разом з нею у відставку пішов увесь уряд.

Цьому передував вихід з коаліції "Прогресивних", одного з трьох партнерів. Тригером для розпаду коаліції стала критика на адресу міністра оборони Андріса Спрудса – представника "Прогресивних" – через інциденти із заблукалими українськими дронами, під тиском якої він пішов у відставку.

Після консультації з партіями президент Латвії доручив сформувати уряд Андрісу Кулбергсу з опозиційної політсили "Об’єднаний список".

