Київ відреагував на спільні ядерні навчання Білорусі й РФ 

В МЗС України назвали небезпечним прецедентом та викликом для глобальної безпеки розміщення у Білорусі російської тактичної ядерної зброї та спільні навчання щодо її застосування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у коментарі зовнішньополітичного відомства.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що розміщення Росією у Білорусі тактичної ядерної зброї, а тепер їхні спільні ядерні навчання – "безпрецедентний виклик" для архітектури глобальної безпеки.

Наголошують, що ці дії є порушенням статей 1-2 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), які суворо забороняють ядерним державам передавати контроль над технологіями масового ураження, а неядерним підписантам – приймати його.

"Перетворюючи Білорусь на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО, Кремль де-факто легітимізує поширення ядерних озброєнь у світі та створює небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів. Такі дії мають отримати однозначне та жорстке засудження з боку всіх держав, які поважають режим нерозповсюдження ядерної зброї", – підкреслили в МЗС.

"Мілітаризація Білорусі не лише підриває довіру до міжнародного права, а й остаточно перетворює Мінськ на співучасника російського ядерного шантажу. Нахабність Москви та Мінська, які свідомо переступили всі червоні лінії ДНЯЗ, не може залишатися без жорсткої консолідованої відповіді та системного стримування обидвох режимів з боку євроатлантичної спільноти та всього світу", – додають у заяві.

У зв’язку з цим офіційний Київ закликає посилити санкційний тиск на Москву та Мінськ, посилити підтримку України – яка своєю обороною стримує можливу нову агресію проти інших держав, подбати про посилення східного флангу НАТО, посилити безпекову взаємодію з Україною.

Нагадаємо, 18 травня Міноборони Білорусі оголосило про початок масштабних навчань із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.

В грудні 2025 року у Мінську оголосили про прибуття російського ракетного комплексу "Орєшнік".

У середині квітня 2026 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія переконує Білорусь відкрити новий фронт, ймовірно, проти країни НАТО.