У ЄС хочуть зупиняти допомогу для країн, що підтримують Росію та Іран

Європейський Союз може запровадити правило, щоб країни, які розвиваються, та які підтримують суперників ЄС, таких як Іран чи Росія, не отримували допомогу від Євросоюзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, її цитує Euractiv.

Виступаючи напередодні зустрічі міністрів з питань розвитку у Брюсселі, Каллас зазначила, що в епоху посилення геополітичної конкуренції та конфліктів Євросоюз повинен стати "більш стратегічним" у підході до фінансування зовнішньої допомоги.

"Якщо партнер підтримує Росію чи Іран, то має бути гнучкість, щоб ми могли переглянути нашу співпрацю в цьому випадку", – сказала вона.

Каллас не уточнила, як саме така нова гнучкість буде втілена в політиці.

"Це дуже делікатний баланс… не відмовлятися від усього, але й пам’ятати, що Європа має свої інтереси. Якщо ми маємо проєкти для підтримки країн, а насправді вони допомагають нашим конкурентам, то ми також маємо подумати, як ми можемо на це дивитися", – сказала вона.

Її зауваження пролунали на тлі того, як керівництво ЄС розробляє майбутню геополітичну інвестиційну стратегію блоку на суму 300 млрд євро у рамках наступного семирічного бюджету ЄС.

Йозеф Сікела, комісар ЄС з питань розвитку, заявив, що європейська перевага має бути закладена в майбутню допомогу ЄС з метою розвитку. "У світі, де інвестиції, інфраструктура та ланцюги постачання стали інструментом влади, зовнішня політика не може бути сентиментальною", – сказав він у понеділок.

Як повідомлялося, Каллас також вважає, що Росія нині у недостатньо сильній позиції у війні з Україною, тому її треба підштовхнути за стіл переговорів, і зробити це може, зокрема, Китай.

Також Каллас висловила переконання, що адміністрації США не подобається Європейський Союз, тому що блок діє спільно і скоординовано.