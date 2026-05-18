Тихановська про ядерні навчання: Білорусь стає платформою для російської загрози

Лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська заявила, що самопроголошений президент країни Александр Лукашенко своєю ядерною співпрацею з Москвою перетворив Білорусь на платформу для російської загрози.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила у своєму X.

Коментуючи початок російсько-білоруських ядерних навчань на території Білорусі, Тихановська наголосила, що це – не в інтересах білоруського народу.

The Minsk regime has begun drills on the deployment of Russian nuclear weapons stationed on our land.



Belarusians do not want these weapons. Lukashenka has turned Belarus into a platform for Russia’s threats.



A free Belarus will be a source of security, not nuclear blackmail. – Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 18, 2026

"Білоруси не хочуть цієї зброї. Лукашенко перетворив Білорусь на платформу для російської загрози. А вільна Білорусь буде джерелом безпеки, а не ядерного шантажу", – заявила Світлана Тихановська.

Нагадаємо, 18 травня Міноборони Білорусі оголосило про початок масштабних навчань із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.

Офіційний Київ назвав це небезпечним прецедентом та викликом для глобальної безпеки.

В грудні 2025 року у Мінську оголосили про прибуття російського ракетного комплексу "Орєшнік".

У середині квітня 2026 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія переконує Білорусь відкрити новий фронт, ймовірно, проти країни НАТО.