Боррель: Світ зазнав поразки у вирішенні проблеми держав для ізраїльтян та палестинців

Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що світ зазнав невдачі в зусиллях, спрямованих на створення двох держав для ізраїльтян і палестинців.

Про це він сказав під час свого візиту до Пекіна, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Світ зазнав прикрої поразки", – сказав Боррель, додавши, що за 30 років не було досягнуто жодного успіху у вирішенні питання про дві держави.

Він також визнав, що хоча дві окремі держави є бажаною метою для ізраїльтян і палестинців у майбутньому, це не вирішить поточний конфлікт, який спалахнув минулими вихідними.

"Зараз ми є свідками серйозної гуманітарної ситуації в Газі", – додав головний дипломат ЄС.

Він підкреслив, що Ізраїль має право захищати себе, однак це право має здійснюватися відповідно до міжнародного права.

Відповідаючи на запитання, чи закликав він Китай використати свій вплив на Близькому Сході, Боррель сказав, що вони обговорили, що обидві сторони можуть зробити для вирішення цієї ситуації.

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