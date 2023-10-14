"З повітря, моря й суходолу": Ізраїль оголосив, що завершує підготовку до операції у секторі Гази
Армія оборони Ізраїлю оголосила, що завершує підготовку до операції у секторі Гази із залученням різних родів військ.
Про це повідомляє The Times of Israel, пише "Європейська правда".
АОІ повідомила, що готується реалізувати низку наступальних планів, що включатимуть скоординовані дії з повітря, моря і на суходолі.
"Батальйони і військовослужбовці розгорнуті по всій території країни і готові підвищити готовність до наступних етапів війни, з акцентом на велику наземну операцію", – додали у заяві.
Очікується, що невдовзі Ізраїль почне наземну операцію у секторі Гази, проте її масштаби і орієнтовний час початку достеменно невідомі.
Близько 19 години в АОІ повідомили, що завдають численних ударів з повітря по пов’язаних з ХАМАС цілях у секторі Гази.
Перед цим Ізраїль порадив цивільним палестинцям залишити північну частину сектору Гази у визначений часовий проміжок.
Неофіційно повідомляли, що США, Ізраїль та Єгипет досягли домовленості щодо виїзду з Гази на територію Єгипту іноземних громадян.
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