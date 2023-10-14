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"З повітря, моря й суходолу": Ізраїль оголосив, що завершує підготовку до операції у секторі Гази

Субота, 14 жовтня 2023, 19:14

Армія оборони Ізраїлю оголосила, що завершує підготовку до операції у секторі Гази із залученням різних родів військ. 

Про це повідомляє The Times of Israel, пише "Європейська правда". 

АОІ повідомила, що готується реалізувати низку наступальних планів, що включатимуть скоординовані дії з повітря, моря і на суходолі. 

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"Батальйони і військовослужбовці розгорнуті по всій території країни і готові підвищити готовність до наступних етапів війни, з акцентом на велику наземну операцію", – додали у заяві.

Очікується, що невдовзі Ізраїль почне наземну операцію у секторі Гази, проте її масштаби і орієнтовний час початку достеменно невідомі.

Близько 19 години в АОІ повідомили, що завдають численних ударів з повітря по пов’язаних з ХАМАС цілях у секторі Гази. 

Перед цим Ізраїль порадив цивільним палестинцям залишити північну частину сектору Гази у визначений часовий проміжок.

Неофіційно повідомляли, що США, Ізраїль та Єгипет досягли домовленості щодо виїзду з Гази на територію Єгипту іноземних громадян. 

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