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У Лондоні проходить багатотисячна пропалестинська демонстрація

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Субота, 14 жовтня 2023, 18:27

Тисячі людей вийшли на акцію підтримки палестинців у центрі Лондона. 

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".  

Багатотисячна хода прямує центральними вулицями столиці Сполученого Королівства, з палестинськими прапорами, кольоровими димовими факелами і гаслами "Вільна Палестина". 

 

Біля офісу прем’єра у колоні почали вигукувати "Ганьба!" на адресу Ріші Сунака. 

 

За порядком стежать понад тисяча правоохоронців. У поліції попередили, що будуть затримувати за висловлення підтримки ХАМАС. 

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Перед тим у Лондоні облили червоною фарбою фасад штаб-квартири BBC через те, що мовник вирішив не називати ХАМАС у своїх матеріалах бойовиками і терористами. 

Пропалестинські демонстрації проходять також у Манчестері та Единбурзі.

Нагадаємо, перший міністр Шотландії казав, що у секторі Гази через ескалацію застрягли батьки його дружини-палестинки, які живуть у Британії, але поїхали туди навідати родичів. 

Ізраїль оголосив, що цивільним палестинцям варто виїхати з північної частини сектора Гази до вечора суботи. Також неофіційно повідомляли, що США, Ізраїль та Єгипет досягли домовленості щодо евакуації з Гази іноземних громадян. 

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