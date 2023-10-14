У Лондоні проходить багатотисячна пропалестинська демонстрація

Тисячі людей вийшли на акцію підтримки палестинців у центрі Лондона.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Багатотисячна хода прямує центральними вулицями столиці Сполученого Королівства, з палестинськими прапорами, кольоровими димовими факелами і гаслами "Вільна Палестина".

Біля офісу прем’єра у колоні почали вигукувати "Ганьба!" на адресу Ріші Сунака.

За порядком стежать понад тисяча правоохоронців. У поліції попередили, що будуть затримувати за висловлення підтримки ХАМАС.

Thousands of protesters have gathered in London to show their support for Palestinians organised by groups including Stop the War Coalition and Palestine Solidarity Campaign (PSC)



Israel-Hamas war latest 👉 https://t.co/VwaOogxvrL pic.twitter.com/EYQ2AtHczG — Sky News (@SkyNews) October 14, 2023

Перед тим у Лондоні облили червоною фарбою фасад штаб-квартири BBC через те, що мовник вирішив не називати ХАМАС у своїх матеріалах бойовиками і терористами.

Пропалестинські демонстрації проходять також у Манчестері та Единбурзі.

Нагадаємо, перший міністр Шотландії казав, що у секторі Гази через ескалацію застрягли батьки його дружини-палестинки, які живуть у Британії, але поїхали туди навідати родичів.

Ізраїль оголосив, що цивільним палестинцям варто виїхати з північної частини сектора Гази до вечора суботи. Також неофіційно повідомляли, що США, Ізраїль та Єгипет досягли домовленості щодо евакуації з Гази іноземних громадян.

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