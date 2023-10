У Лондоні проходить багатотисячна пропалестинська демонстрація

Тисячі людей вийшли на акцію підтримки палестинців у центрі Лондона.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Багатотисячна хода прямує центральними вулицями столиці Сполученого Королівства, з палестинськими прапорами, кольоровими димовими факелами і гаслами "Вільна Палестина".

Біля офісу прем’єра у колоні почали вигукувати "Ганьба!" на адресу Ріші Сунака.

За порядком стежать понад тисяча правоохоронців. У поліції попередили, що будуть затримувати за висловлення підтримки ХАМАС.

Thousands of protesters have gathered in London to show their support for Palestinians organised by groups including Stop the War Coalition and Palestine Solidarity Campaign (PSC)



