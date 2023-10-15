Білий дім проситиме Конгрес про понад $2 млрд на допомогу Україні та Ізраїлю

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір просити у Конгреса виділити понад два мільярда доларів на допомогу Україні та Ізраїлю.

Про це в інтерв’ю CBS заявив радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що США продовжують постачати Україні критично важливі озброєння для відбиття російських атак.

"Але нам потрібно, щоб Конгрес діяв. І президент чітко дав зрозуміти, що він збирається звернутися до Конгресу з пакетом фінансування для України, а також продовженням підтримки Ізраїлю. Ви можете очікувати інтенсивної взаємодії з Конгресом вже цього тижня, оскільки ми працюємо над таким пакетом і прагнемо забезпечити його двопартійну підтримку", – зазначив Салліван.

На запитання журналісти, чи йдеться про пакет у два мільярда, який об’єднає допомогу Україні, Ізраїлю, кошти на захист кордону і підтримку Тайваню, Салліван відповів, що сума "буде значно більшою".

"Але, як я вже сказав, він, безумовно, включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету і територіальної цілісності України, а також для допомоги Ізраїлю в його боротьбі з терористичними ворогами", – додав представник Білого дому.

Раніше ЗМІ повідомили, що наступного тижня Байден оприлюднить свій запит на додаткове фінансування України та Ізраїлю.

За даними NBC News, Білий дім готує запит на додаткове фінансування з коштами для Ізраїлю, України, Тайваню і зміцнення захисту кордону.

Раніше вже повідомлялось, що Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю, сподіваючись, що це збільшить шанси на схвалення підтримки Києва.

Глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.