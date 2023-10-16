На польських прикордонників напали нелегали, є постраждалий

Протягом п'ятниці та вихідних польські прикордонники зафіксували 149 спроб нелегально потрапити на територію Польщі, одна з груп нелегалів напала на патруль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польську прикордонну службу.

За даними відомства, у суботу група нелегалів закидала польські патрулі гілками та камінням, під час нападу офіцер Прикордонної служби отримав травму ноги.

У неділю група з понад 100 агресивно налаштованих мігрантів зібралася на білоруському боці кордону поблизу Наревки. Для того, щоб не допустити незаконного перетину кордону, прикордонники, зокрема застосували газові балончики.

Серед виявлених на вихідних іноземців були громадяни Сирії, Ірану, Іраку, Афганістану, Пакистану та Сомалі.

Нагадаємо, з 2021 року режим у Білорусі спричинив масову нелегальну міграцію до сусідніх Польщі, Латвії та Литви. Польща минулого року завершила спорудження п'ятиметрового паркану на кордоні та цього року завершила облаштування електронного бар’єра із засобами спостереження.

На початку жовтня цього року Польща, Чехія та Австрія посилили контроль на кордоні зі Словаччиною у зв'язку з посиленням нелегальної міграції через "балканський маршрут".