На польских пограничников напали нелегалы, есть пострадавший

В течение пятницы и выходных польские пограничники зафиксировали 149 попыток нелегально попасть на территорию Польши, одна из групп нелегалов напала на патруль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польскую пограничную службу.

По данным ведомства, в субботу группа нелегалов забросала польские патрули ветками и камнями, во время нападения офицер Пограничной службы получил травму ноги.

В воскресенье группа из более 100 агрессивно настроенных мигрантов собралась на белорусской стороне границы вблизи Наревки. Для того чтобы не допустить незаконного пересечения границы, пограничники, в частности применили газовые баллончики.

Среди выявленных на выходных иностранцев были граждане Сирии, Ирана, Ирака, Афганистана, Пакистана и Сомали.

Напомним, с 2021 года режим в Беларуси вызвал массовую нелегальную миграцию в соседние Польшу, Латвию и Литву. Польша в прошлом году завершила строительство пятиметрового забора на границе и в этом году завершила обустройство электронного барьера со средствами наблюдения.

В начале октября этого года Польша, Чехия и Австрия усилили контроль на границе со Словакией в связи с усилением нелегальной миграции через "балканский маршрут".