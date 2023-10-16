Міжнародні спостерігачі вказали на недоліки парламентських виборів у Польщі

Спостерігачі ОБСЄ та Ради Європи відзначили політичний плюралізм парламентських виборів у Польщі, що відбулись 15 листопада, але вказали на зловживання партією влади "Право і справедливість" державними ресурсами та значну поляризацію суспільства.

Про це йдеться у проміжному звіті міжнародних спостерігачів за польськими виборами, опублікованому в понеділок, пише "Європейська правда".

Спостерігач ОБСЄ і РЄ зазначають, що партія влади створила собі явну перевагу за рахунок "викривленого й відверто заангажованого висвітлення подій суспільним мовником", що підривало демократичний принцип відокремлення держави від політсил.

Вони вказали на добру підготовленість виборчої комісії Польщі та загалом спокійний день виборів, водночас звернули увагу на недостатньо прозорий процес ухвалення виборчкомом рішень і випадки порушення таємниці голосування.

"Збіг агітаційних повідомлень правлячої партії з урядовими інформаційними кампаніями, а також із інформаційними кампаніями державних компаній та їхніх фондів, зокрема щодо референдуму, надав ще одну значну перевагу правлячій партії", – вказують в ОБСЄ і Раді Європи.

Зауваження у спостерігачів викликали й меседжі передвиборної кампанії в Польщі, позаяк кандидати "неодноразово використовували нетолерантні, мізогінні та дискримінаційні висловлювання, зокрема антимігрантські наративи" та словесні випади в бік партійних лідерів.

Міжнародна місія зі спостереження за парламентськими виборами в Польщі налічувала 154 спостерігачів із 44 країн.

Нагадаємо, у Польщі оприлюднили попередні результати на парламентських виборах, згідно з якими лідирує керівна партія "Право і справедливість", на другому місці – блок "Громадянська коаліція". В опозиції кажуть про фактично перемогу на виборах попри лідерську позицію ПіС.

Деталі читайте у статті: Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною. Також рекомендуємо для перегляду відеопояснення "Хто є хто у Польщі".