Франція посилює охорону кордонів після теракту в Брюсселі

Франція посилює безпеку на бельгійському кордоні після ісламістського теракту в Брюсселі, жертвами якого стали двоє людей.

Як пише "Європейська правда", про це радіо RTL повідомив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен, інформує Reuters.

За словами глави МВС, як запобіжний захід, Париж подвоїть кількість співробітників служб безпеки на кордоні.

"У нас немає інформації, згідно з якою нападник міг би прямувати до Франції", – сказав Дарманен.

Раніше повідомлялося, що стрілянина у Брюсселі виявилася ісламістським терактом, а його виконавця ще розшукують.

Як стало відомо, терорист у яскравій помаранчевій куртці прибув на місце злочину на скутері, та, спішившись, почав стріляти у перехожих з бойової зброї та погнався за тими, хто намагався сховатися у найближчій будівлі. Після розправи стрілець з вигуками "Аллах Акбар" скочив на скутер і поїхав.

Внаслідок стрілянини загинули двоє осіб – шведські вболівальники, які приїхали підтримати свою команду у матчі з Бельгією, що мав проходити за кілька кілометрів від цього місця. Також отримав поранення шофер таксі, загрози для його життя немає.

Через стрілянину зупинили футбольний матч між Бельгією та Швецією, на який і мали йти загиблі, стадіон очепила поліція з міркувань безпеки. Також закрили кілька станцій метро. Мешканців Брюсселя закликали без нагальної потреби не виходити з дому.

Нагадаємо, 13 жовтня у містечку на півночі Франції стався терористичний напад у ліцеї – 20-річний хлопець чеченського походження скоїв напад з ножем, убивши вчителя. В країні після того оголосили найвищий рівень терористичної загрози.