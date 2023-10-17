Франция усиливает охрану границ после теракта в Бельгии

Франция усиливает безопасность на бельгийской границе после исламистского теракта в Брюсселе, жертвами которого стали два человека.

Как пишет "Европейская правда", об этом радио RTL сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, информирует Reuters.

По словам главы МВД, в качестве меры пресечения, Париж удвоит количество сотрудников служб безопасности на границе.

"У нас нет информации, согласно которой нападавший мог бы направляться во Францию", – сказал Дарманен.

Ранее сообщалось, что стрельба в Брюсселе оказалась исламистским терактом, а его исполнителя еще разыскивают.

Как стало известно, террорист в яркой оранжевой куртке прибыл на место преступления на скутере, и, спешившись, начал стрелять в прохожих из боевого оружия и погнался за теми, кто пытался спрятаться в ближайшем здании. После расправы стрелок с криками "Аллах Акбар" вскочил на скутер и уехал.

В результате стрельбы погибли два человека – шведские болельщики, которые приехали поддержать свою команду в матче с Бельгией. Поединок должен был проходить в нескольких километрах от этого места. Также получил ранения шофер такси, угрозы для его жизни нет.

Из-за стрельбы остановили футбольный матч между Бельгией и Швецией, на который и должны были идти погибшие, стадион оцепила полиция из соображений безопасности. Также закрыли несколько станций метро. Жителей Брюсселя призвали без крайней необходимости не выходить из дома.

Напомним, 13 октября в городке на севере Франции произошло террористическое нападение в лицее – 20-летний парень чеченского происхождения совершил нападение с ножом, убив учителя. В стране после того объявили самый высокий уровень террористической угрозы.