Теракт у Брюсселі: підозрюваного впіймали, він у реанімації

Правоохоронці впіймали підозрюваного, який напередодні вчинив ісламістський теракт в Брюсселі і застрелив двох громадян Швеції – під час затримання він отримав серйозні поранення і невідомо, чи виживе.

Як повідомляє Le Soir, про це оголосила міністерка внутрішніх справ країни.

Чоловіка виявили у брюссельській комуні Схарбек, повідомили у федеральній прокуратурі. Офіційно його особу ще не встановили.

Marine Buisson

Міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден розповіла, що при собі у чоловіка був автомат. Нападник перебуває у реанімації, оскільки під час спроби затримання його серйозно поранили.

Сектор у комуні, де відбулося затримання, оточила поліція. Серед звичайних громадян постраждалих немає.

Marine Buisson

Поки точно невідомо, чи нейтралізований озброєний чоловік є Абдесалемом Л., якого вважають виконавцем теракту.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина. Згодом стало відомо, що нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Унаслідок теракту загинули двоє шведських футбольних фанів і схоже, що нападник умисно стріляв у них. Терорист прибув на місце події на скутері і на ньому втік.

Франція, де у п'ятницю теж стався ісламістський теракт і також оголошено найвищий рівень терористичної загрози, після випадку у Брюсселі посилює охорону кордонів.