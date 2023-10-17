Теракт в Брюсселе: подозреваемого поймали, он в реанимации

Правоохранители поймали исполнителя исламистского теракта, который накануне застрелил двух граждан Швеции в центре Брюсселя; во время задержания он получил серьезные ранения.

Как сообщает Le Soir, об этом объявила министр внутренних дел.

Мужчину обнаружили в брюссельской коммуне Схарбек, сообщили в федеральной прокуратуре. Официально его личность еще не установили.

Marine Buisson

Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден рассказала, что при себе у мужчины был автомат. Нападавший находится в реанимации.

Сектор в коммуне, где произошло задержание, оцеплен полицией. Среди обычных граждан пострадавших нет.

Marine Buisson

Пока точно неизвестно, является ли нейтрализованный вооруженный мужчина Абдесалемом Л., которого считают исполнителем теракта.

Напомним, вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба. Впоследствии стало известно, что нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является сторонником ИГИЛ. Двое погибших оказались шведскими футбольными фанатами и похоже, что нападавший умышленно стрелял в них. Мужчина прибыл на место происшествия и скрылся оттуда на скутере.

Франция, где в пятницу тоже произошел исламистский теракт и также объявлен наивысший уровень террористической угрозы, после случая в Брюсселе усиливает охрану границ.