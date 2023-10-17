Укр Рус Eng

Польські прикордонники знову розвернули на кордоні з Білоруссю понад 100 осіб

Вівторок, 17 жовтня 2023, 11:25

Польські прикордонники заявили про понад сотню спроб нелегального перетину кордону з Білорусі та чергові напади нелегальних мігрантів на патрулі.

Як повідомляє "Європейська правда", таке оновлення опублікувала Прикордонна служба Польщі.

За добу 16 жовтня білорусько-польський кордон спробували нелегально перетнути 109 осіб – громадяни Індії, Ірану та Пакистану. Ще 27 людей, зазначають прикордонники, самі відійшли вглиб території Білорусі, помітивши патруль. 

У районі населених пунктів Біловежа та Дубичі Церковні мігранти кидалися у польські патрулі камінням і гілками.

Протягом п'ятниці та вихідних польські прикордонники зафіксували 149 спроб нелегально потрапити на територію Польщі, одна з груп також кидалася у патруль камінням і гілками.

Нагадаємо, режим Александра Лукашенка створив сприятливі умови для охочих нелегально потрапити до ЄС з території Білорусі з літа 2021 року, у відповідь на реакцію Європи на придушення протестів і репресії у Білорусі. 

Пік цієї штучної міграційної кризи випав на осінь 2021 року, але й після того проблема залишається. 

У серпні 2023 року в МВС Польщі заявили, що Росія та Білорусь організовують чергову штучну міграційну хвилю до ЄС через польський кордон з метою дестабілізації регіону.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.