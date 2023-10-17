Польські прикордонники знову розвернули на кордоні з Білоруссю понад 100 осіб

Польські прикордонники заявили про понад сотню спроб нелегального перетину кордону з Білорусі та чергові напади нелегальних мігрантів на патрулі.

Як повідомляє "Європейська правда", таке оновлення опублікувала Прикордонна служба Польщі.

За добу 16 жовтня білорусько-польський кордон спробували нелегально перетнути 109 осіб – громадяни Індії, Ірану та Пакистану. Ще 27 людей, зазначають прикордонники, самі відійшли вглиб території Білорусі, помітивши патруль.

W dn.16.10 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾109os. m. in. ob. Indie, Iran, Pakistan.

27 osób na widok 🇵🇱patroli zawróciło na 🇧🇾#PSGBiałowieża i #PSGDubiczeCerkiewne agresywni migranci kamieniami i gałęziami atakowali polskie patrole pic.twitter.com/88u7wfAMhd — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 17, 2023

У районі населених пунктів Біловежа та Дубичі Церковні мігранти кидалися у польські патрулі камінням і гілками.

Протягом п'ятниці та вихідних польські прикордонники зафіксували 149 спроб нелегально потрапити на територію Польщі, одна з груп також кидалася у патруль камінням і гілками.

Нагадаємо, режим Александра Лукашенка створив сприятливі умови для охочих нелегально потрапити до ЄС з території Білорусі з літа 2021 року, у відповідь на реакцію Європи на придушення протестів і репресії у Білорусі.

Пік цієї штучної міграційної кризи випав на осінь 2021 року, але й після того проблема залишається.

У серпні 2023 року в МВС Польщі заявили, що Росія та Білорусь організовують чергову штучну міграційну хвилю до ЄС через польський кордон з метою дестабілізації регіону.