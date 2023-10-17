Польские пограничники снова развернули на границе с Беларусью более 100 человек

Польские пограничники во вторник заявили о более сотне попыток нелегального пересечения границы из Беларуси и очередных нападениях нелегальных мигрантов на патрули.

Как сообщает "Европейская правда", такое обновление опубликовала Пограничная служба Польши.

За сутки 16 октября белорусско-польскую границу попытались нелегально пересечь 109 человек – граждане Индии, Ирана и Пакистана. Еще 27 человек, отмечают пограничники, сами отошли вглубь территории Беларуси, заметив польский патруль.

W dn.16.10 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾109os. m. in. ob. Indie, Iran, Pakistan.

27 osób na widok 🇵🇱patroli zawróciło na 🇧🇾#PSGBiałowieża i #PSGDubiczeCerkiewne agresywni migranci kamieniami i gałęziami atakowali polskie patrole pic.twitter.com/88u7wfAMhd — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 17, 2023

В районе населенных пунктов Беловежа и Дубичи Церковные мигранты бросали в польские патрули камни и ветки.

В течение пятницы и выходных польские пограничники зафиксировали 149 попыток нелегально попасть на территорию Польши, одна из групп также бросалась в патруль камнями и ветками.

Напомним, режим Александра Лукашенко создал благоприятные условия для желающих нелегально попасть в ЕС с территории Беларуси с лета 2021 года, в ответ на реакцию Европы на подавление протестов и репрессии в Беларуси.

Пик этого искусственного миграционного кризиса пришелся на осень 2021 года, но и после этого проблема сохраняется.

В августе 2023 года в МВД Польши заявили, что Россия и Беларусь организуют очередную искусственную миграционную волну в ЕС через польскую границу с целью дестабилизации региона.