Шольц застеріг Іран та "Хезболлу" від втручання у конфлікт з Ізраїлем

Канцлер ФРН Олаф Шольц застеріг владу Ірану, а також підтримуваний Тегераном ліванський радикальний рух "Хезболла" від втручання у конфлікт між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС.

Свою заяву німецький канцлер зробив перед відльотом до Ізраїлю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми, федеральний уряд, спільно з нашими союзниками робимо все можливе, щоб запобігти подальшому загостренню цього конфлікту", – сказав Шольц.

Перед відльотом до Ізраїлю німецький канцлер провів у Берліні зустріч з королем Йорданії Абдаллою II.

"Наша зустріч необхідна для того, щоб сформувати спільне розуміння ситуації на Близькому Сході. У нас спільна мета. Ми хочемо уникнути пожежі та ширшої війни в регіоні", – сказав Шольц.

Ліванський рух "Хезболла" підтримав напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, внаслідок якого загинули понад 1400 людей. Протягом наступного тижня рух "Хезболла" здійснював обстріли Ізраїлю з південних районів Лівану, армія оборони Ізраїлю завдавала ударів у відповідь.

Влада Ірану також відкрито підтримує дії ХАМАС. Тегеран зробив публічні попередження та направив Ізраїлю каналами ООН послання, в якому поінформував, що може втрутитися в конфлікт, якщо Тель-Авів продовжить кампанію зі знищення ХАМАС у секторі Гази.

Раніше стало відомо, що група американських конгресменів вимагає від адміністрації президента США Джо Байдена запровадити санкції проти Ірану за його роль у підтримці терористичного угруповання ХАМАС після жорстокого нападу на Ізраїль.

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