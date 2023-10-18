Зеленський і прем’єр Норвегії домовились почати переговори про "гарантії безпеки"

Президент Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Про це обоє лідерів повідомили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що подякував норвезькому прем’єру за нещодавній пакет військової допомоги та довгострокову підтримку.

"Ми домовилися розпочати переговори щодо двостороннього документа про гарантії безпеки на основі Вільнюської декларації G7", – додав президент.

Серед інших тем їхньої розмови – ситуація на фронті, пріоритетні оборонні потреби України, зокрема протиповітряна оборона для захисту критичної інфраструктури та зернових поставок, а також ескалація на Близькому Сході.

I spoke with @JonasGahrStore to thank Norway for its recent military aid package as well as long-term support.



We agreed to begin talks on a bilateral security guarantees document based on the G7 Vilnius Declaration.



We also talked about Ukraine’s frontline developments and… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2023

У короткому повідомленні прем’єр Норвегії зазначив, що обговорив із Зеленським "ситуацію в Україні, а також подальшу співпрацю між Норвегією та Україною і продовження діалогу та підтримку з боку нордичного регіону" Європи.

God samtale med president @ZelenskyyUa om situasjonen i Ukraina, og om det videre samarbeidet mellom Norge og Ukraina og videreføring av dialog og støtte fra Norden til Ukraina. — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) October 18, 2023

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Наразі близько 30 країн приєдналися до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України. Крім того, протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки, Великою Британією та Канадою. На початку місяця відповідної домовленості Київ досяг зі Швецією.

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