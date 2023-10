Зеленський і прем’єр Норвегії домовились почати переговори про "гарантії безпеки"

Президент Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Про це обоє лідерів повідомили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що подякував норвезькому прем’єру за нещодавній пакет військової допомоги та довгострокову підтримку.

"Ми домовилися розпочати переговори щодо двостороннього документа про гарантії безпеки на основі Вільнюської декларації G7", – додав президент.

Серед інших тем їхньої розмови – ситуація на фронті, пріоритетні оборонні потреби України, зокрема протиповітряна оборона для захисту критичної інфраструктури та зернових поставок, а також ескалація на Близькому Сході.

