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Зеленський і прем’єр Норвегії домовились почати переговори про "гарантії безпеки"

Середа, 18 жовтня 2023, 16:17

Президент Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Про це обоє лідерів повідомили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що подякував норвезькому прем’єру за нещодавній пакет військової допомоги та довгострокову підтримку.

"Ми домовилися розпочати переговори щодо двостороннього документа про гарантії безпеки на основі Вільнюської декларації G7", – додав президент.

Серед інших тем їхньої розмови – ситуація на фронті, пріоритетні оборонні потреби України, зокрема протиповітряна оборона для захисту критичної інфраструктури та зернових поставок, а також ескалація на Близькому Сході.

У короткому повідомленні прем’єр Норвегії зазначив, що обговорив із Зеленським "ситуацію в Україні, а також подальшу співпрацю між Норвегією та Україною і продовження діалогу та підтримку з боку нордичного регіону" Європи.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Наразі близько 30 країн приєдналися до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України. Крім того, протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами АмерикиВеликою Британією та Канадою. На початку місяця відповідної домовленості Київ досяг зі Швецією.

Читайте також пояснення "ЄвроПравди" про те, чому Україна не отримає таких "гарантій безпеки", на які багато хто чекає.

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