Зеленский и премьер Норвегии договорились начать переговоры о "гарантиях безопасности"

Президент Владимир Зеленский в среду провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Об этом оба лидера сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что поблагодарил норвежского премьера за недавний пакет военной помощи и долгосрочную поддержку.

"Мы договорились начать переговоры по двустороннему документу о гарантиях безопасности на основе Вильнюсской декларации G7", – добавил президент.

Среди других тем их разговора – ситуация на фронте, приоритетные оборонные потребности Украины, в частности противовоздушная оборона для защиты критической инфраструктуры и зерновых поставок, а также эскалация на Ближнем Востоке.

I spoke with @JonasGahrStore to thank Norway for its recent military aid package as well as long-term support.



We agreed to begin talks on a bilateral security guarantees document based on the G7 Vilnius Declaration.



We also talked about Ukraine’s frontline developments and…