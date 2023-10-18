Зеленский и премьер Норвегии договорились начать переговоры о "гарантиях безопасности"

Президент Владимир Зеленский в среду провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Об этом оба лидера сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что поблагодарил норвежского премьера за недавний пакет военной помощи и долгосрочную поддержку.

"Мы договорились начать переговоры по двустороннему документу о гарантиях безопасности на основе Вильнюсской декларации G7", – добавил президент.

Среди других тем их разговора – ситуация на фронте, приоритетные оборонные потребности Украины, в частности противовоздушная оборона для защиты критической инфраструктуры и зерновых поставок, а также эскалация на Ближнем Востоке.

I spoke with @JonasGahrStore to thank Norway for its recent military aid package as well as long-term support.



We agreed to begin talks on a bilateral security guarantees document based on the G7 Vilnius Declaration.



We also talked about Ukraine’s frontline developments and… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2023

В коротком сообщении премьер Норвегии отметил, что обсудил с Зеленским "ситуацию в Украине, а также дальнейшее сотрудничество между Норвегией и Украиной и продолжение диалога и поддержку со стороны нордического региона" Европы.

God samtale med president @ZelenskyyUa om situasjonen i Ukraina, og om det videre samarbeidet mellom Norge og Ukraina og videreføring av dialog og støtte fra Norden til Ukraina. — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) October 18, 2023

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Около 30 стран присоединились к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, в течение августа Украина начала переговоры о "гарантиях безопасности" с Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Канадой. В начале октября соответствующей договоренности Киев достиг со Швецией.

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