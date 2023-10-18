У Бельгії ув’язнили 20 членів мережі, яка незаконно перевозила мігрантів у Європу

Суд бельгійського міста Брюгге в середу засудив 20 підозрюваних у причетності до незаконного переправлення мігрантів до ув'язнення терміном від 30 місяців до 11 років та штрафів у розмірі до 80 тисяч євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Євроюсту.

Підозрюваних у причетності до перевезення мігрантів до Європи заарештували в липні 2022 року в ході міжнародної операції за участі зокрема Бельгії, Німеччини, Нідерландів та Великої Британії та за підтримки Євроюсту та Європолу.

Усього в межах операції в липні минулого року арештували 39 людей і здійснили понад 50 обшуків одночасно в декількох країнах.

Арештовані вважаються членами злочинної мережі, підозрюваної у використанні невеликих човнів для незаконного переправлення до 10 тисяч мігрантів через Ла-Манш. Це одне з найбільш значних злочинних угруповань, причетних до цього.

Вважається, що мережа, серед іншого, сприяла незаконному ввезенню громадян В'єтнаму до Сполученого Королівства, для чого "створила розгалужену інфраструктуру".

Розслідування показало, що мігрантів перевозили до Сполученого Королівства на моторних човнах, які постачали з Німеччини.

У липні цього року в межах спільної операції правоохоронців із п'яти країн вдалося зупинити діяльність міжнародного злочинного угруповання, яке займалося незаконним ввезенням мігрантів із Куби до країн ЄС.