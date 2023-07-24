У рамках спільної операції правоохоронців із п'яти країн вдалося зупинити діяльність міжнародного злочинного угруповання, яке займалося незаконним ввезенням мігрантів із Куби до країн ЄС.

Про це повідомляє Європол, який координував операцію разом з Інтерполом, передає "Європейська правда".

Зловмисники рекламували свої послуги на Кубі через месенджери. За 9 тисяч євро вони пропонували організувати поїздку і надати фальшиві документи.

Злочинці разом із кубинцями, які заплатили їм, летіли до Сербії, що має безвізовий режим із Кубою. Потім вони незаконно перевозили своїх клієнтів до Греції, а вже звідти ті летіли до Іспанії. При цьому до вторгнення РФ в Україну маршрут контрабандистів включав також Росію, звідки кубинці могли потрапити до ЄС, перетнувши кордон із Фінляндією.

"Підозрюють, що загалом злочинна мережа успішно переправила до ЄС близько 5 000 кубинських громадян, отримавши прибуток у розмірі близько 45 мільйонів євро", – йдеться у повідомленні Європолу.

Загалом було заарештовано 62 людини, 25 із них – громадяни Куби.

У день проведення операції поліцейські в Сербії, Греції та Іспанії конфіскували сотні підроблених документів та обладнання для їхнього виготовлення, заарештували 18 об'єктів нерухомості, 33 транспортні засоби, 144 банківські рахунки і великі суми готівкою в різних валютах.

Розслідування почали в жовтні 2021 року. Європол займався загальною координацією затримання злочинців, також в операції брали участь правоохоронні органи Німеччини, Греції, Іспанії, Сербії та Північної Македонії.

Як повідомлялося, протягом доби неділі, 23 липня, нелегальні мігранти, які намагалися прорватися з Білорусі на територію Польщі, шість разів агресивно атакували польських прикордонників.