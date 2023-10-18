В Бельгии посадили 20 членов сети, которая незаконно перевозила мигрантов в Европу

Суд бельгийского города Брюгге в среду приговорил 20 подозреваемых в причастности к незаконной переправке мигрантов к заключению сроком от 30 месяцев до 11 лет и штрафам в размере до 80 тысяч евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Евроюста.

Подозреваемых в причастности к перевозке мигрантов в Европу арестовали в июле 2022 года в ходе международной операции с участием в частности Бельгии, Германии, Нидерландов и Великобритании и при поддержке Евроюста и Европола.

Всего в рамках операции в июле прошлого года арестовали 39 человек и провели более 50 обысков одновременно в нескольких странах.

Арестованные считаются членами преступной сети, подозреваемой в использовании небольших лодок для незаконной переправки до 10 тысяч мигрантов через Ла-Манш. Это одна из наиболее значительных преступных группировок, причастных к этому.

Считается, что сеть, среди прочего, способствовала незаконному ввозу граждан Вьетнама в Соединенное Королевство, для чего "создала разветвленную инфраструктуру".

Расследование показало, что мигрантов перевозили в Соединенное Королевство на моторных лодках, которые поставлялись из Германии.

В июле этого года в рамках совместной операции правоохранителей из пяти стран удалось остановить деятельность международной преступной группировки, которая занималась незаконным ввозом мигрантов с Кубы в страны ЕС.