Міграція до ЄС: кількість незаконних перетинів кордону найвища з 2016 року

Прикордонне агентство ЄС Frontex заявило, що за перші 7 місяців 2023 року до країн Євросоюзу незаконно намагалися потрапити 176 100 людей.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні агентства.

Це найвищий показник незаконних перетинів за цей період з 2016 року. Лише в липні Frontex зареєстрував 42 700 таких перетинів. У порівнянні з тим же місяцем минулого року це на 19% більше.

Згідно з інформацією агентства, більше половини перетинів кордону ЄС (89 047) були здійснені на маршруті через центральне Середземномор'я, тобто з Лівії і Тунісу через Сицилію і Мальту. Тут кількість перетинів збільшилася більш ніж удвічі.

За даними Frontex, зростання міграційного тиску на цьому маршруті може продовжитися в найближчі місяці, оскільки контрабандисти пропонують нижчі ціни за маршрут Середземним морем з огляду на жорстку конкуренцію між злочинними угрупованнями.

На всіх інших маршрутах, однак, кількість спроб несанкціонованого перетину зменшилася. Це стосується і маршруту через Західні Балкани, який поступився лише маршруту через Центрально-Середземноморський прохід, де було виявлено 52 200 випадків нелегального перетину.

Тут зниження в порівнянні з аналогічним періодом минулого року склало 26%. Frontex пов'язує це з більш суворими візовими правилами в балканських країнах.

У червні повідомлялося, що кількість мігрантів, що рушають у небезпечну подорож через Середземне море з Лівії до берегів країн ЄС, у 2023 році зросла на 600%.

Нагадаємо, кількість загиблих на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік оцінюють у приблизно 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.