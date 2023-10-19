Міністр оборони Німеччини відвідав військових у складі сил ООН в Лівані

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав у Лівані німецьких військових, які служать у складі миротворчих сил ООН у регіоні, де вибухнув конфлікт між сусіднім Ізраїлем і палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Міноборони ФРН у Twitter (X).

У повідомленні йдеться, що на корветі Oldenburg Пісторіус подякував морякам за їхні зусилля та був проінформований про вплив конфлікту в Ізраїлі та секторі Гази на німецьких солдатів в регіоні.

Verteidigungsminister Pistorius ist kurzfristig zur UNIFIL-Mission in den #Libanon gereist. Auf der Korvette Oldenburg dankt er den Soldat|innen für ihren Einsatz und informiert sich über die Auswirkungen des Konflikts in #Israel & #Gaza auf das 🇩🇪 Kontingent in der Region. pic.twitter.com/iv4E8M0tRt — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) October 19, 2023

Німеччина розмістила близько 140 військових на корветі біля ліванського узбережжя та в штаб-квартирі місії UNIFIL на півдні Лівану. В неділю вона зазнала ракетного удару, але обійшлося без жертв, інформує Reuters.

Місія UNIFIL діє у Лівані з 1978 року з метою підтримання миру вздовж кордону з Ізраїлем. Згідно з резолюцією ООН, яка зупинила війну між Ізраїлем і проіранським угрупованням "Хезболла" на півдні Лівану у 2006 році, склад місії розширили.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг владу Ірану, а також підтримуваний Тегераном ліванський радикальний рух "Хезболла" від втручання у конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

Перед цим канцлер оголосив про заборону підтримки діяльності ХАМАС в Німеччині.

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