Міністр оборони Німеччини відвідав військових у складі сил ООН в Лівані

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав у Лівані німецьких військових, які служать у складі миротворчих сил ООН у регіоні, де вибухнув конфлікт між сусіднім Ізраїлем і палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Міноборони ФРН у Twitter (X).

У повідомленні йдеться, що на корветі Oldenburg Пісторіус подякував морякам за їхні зусилля та був проінформований про вплив конфлікту в Ізраїлі та секторі Гази на німецьких солдатів в регіоні.

Verteidigungsminister Pistorius ist kurzfristig zur UNIFIL-Mission in den #Libanon gereist. Auf der Korvette Oldenburg dankt er den Soldat|innen für ihren Einsatz und informiert sich über die Auswirkungen des Konflikts in #Israel & #Gaza auf das 🇩🇪 Kontingent in der Region. pic.twitter.com/iv4E8M0tRt