Министр обороны Германии посетил военных в составе сил ООН в Ливане

Министр обороны Германии Борис Писториус посетил в Ливане немецких военных, которые служат в составе миротворческих сил ООН в регионе, где разразился конфликт между соседним Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Минобороны ФРГ в Twitter (X).

В сообщении говорится, что на корвете Oldenburg Писториус поблагодарил моряков за их усилия и был проинформирован о влиянии конфликта в Израиле и секторе Газы на немецких солдат в регионе.

Verteidigungsminister Pistorius ist kurzfristig zur UNIFIL-Mission in den #Libanon gereist. Auf der Korvette Oldenburg dankt er den Soldat|innen für ihren Einsatz und informiert sich über die Auswirkungen des Konflikts in #Israel & #Gaza auf das 🇩🇪 Kontingent in der Region. pic.twitter.com/iv4E8M0tRt