Министр обороны Германии посетил военных в составе сил ООН в Ливане

Министр обороны Германии Борис Писториус посетил в Ливане немецких военных, которые служат в составе миротворческих сил ООН в регионе, где разразился конфликт между соседним Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Минобороны ФРГ в Twitter (X).

В сообщении говорится, что на корвете Oldenburg Писториус поблагодарил моряков за их усилия и был проинформирован о влиянии конфликта в Израиле и секторе Газы на немецких солдат в регионе.

Verteidigungsminister Pistorius ist kurzfristig zur UNIFIL-Mission in den #Libanon gereist. Auf der Korvette Oldenburg dankt er den Soldat|innen für ihren Einsatz und informiert sich über die Auswirkungen des Konflikts in #Israel & #Gaza auf das 🇩🇪 Kontingent in der Region. pic.twitter.com/iv4E8M0tRt — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) October 19, 2023

Германия разместила около 140 военных на корвете у ливанского побережья и в штаб-квартире миссии UNIFIL на юге Ливана. В воскресенье она подверглась ракетному удару, но обошлось без жертв, информирует Reuters.

Миссия UNIFIL действует в Ливане с 1978 года с целью поддержания мира вдоль границы с Израилем. Согласно резолюции ООН, которая остановила войну между Израилем и проиранской группировкой "Хезболла" на юге Ливана в 2006 году, состав миссии расширили.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предостерег власти Ирана, а также поддерживаемое Тегераном ливанское радикальное движение "Хезболла" от вмешательства в конфликт между Израилем и ХАМАС.

Перед этим канцлер объявил о запрете поддержки деятельности ХАМАС в Германии.

Читайте также: Как теракты в Израиле меняют политику ЕС в отношении региона и что делать Украине