Сейм Латвії зробив крок до посилення відповідальності за злочини проти держави

У четвер, 19 жовтня, Сейм Латвії одноголосно підтримав у першому читанні ініційовані президентом Едгарсом Рінкевичсом поправки до Кримінального закону, які передбачають посилення відповідальності за злочини проти держави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Відповідно до рішення, планують збільшити мінімальні терміни покарання за згадані кримінальні правопорушення, виключити альтернативні позбавленню волі покарання і збільшити максимальне покарання у вигляді позбавлення волі.

Згідно з Кримінальним законом, метою покарання є, серед іншого, охорона суспільної безпеки, а також забезпечення дотримання вимог закону та утримання інших осіб від вчинення кримінальних правопорушень.

На думку президента Латвії, покарання, передбачені Кримінальним законом та застосовані до цього часу за вчинення цих кримінальних правопорушень, є непропорційно м'якими та не досягають цілей.

Відтак законопроєкт передбачає посилення кримінальної відповідальності за участь в організованій групі з метою здійснення діяльності, спрямованої проти Латвії, надання допомоги іноземній державі в діяльності, спрямованій проти Латвії, а також за шпигунство.

Законопроєкт виключає короткострокове позбавлення волі зі статті 80 Кримінального закону і громадські роботи як альтернативи позбавленню волі.

Президент вважає, що такі види покарання є недостатніми для того, щоб утримати осіб від вчинення такого кримінального правопорушення, спрямованого проти національної незалежності, суверенітету і територіальної єдності Латвії.

Також він збільшує до десяти років покарання у вигляді позбавлення волі, встановлене до цього часу в санкції статті 81 Кримінального закону, передбачивши мінімальне покарання у вигляді позбавлення волі – один рік, з можливістю конфіскації майна та з іспитовим строком нагляду на строк до трьох років.

Водночас законопроєкт передбачає посилення відповідальності за шпигунство. Санкція частини першої статті 85 Кримінального закону містить встановлення мінімального покарання у вигляді позбавлення волі – один рік, зберігаючи покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років. У першій та другій частинах згаданої статті санкція має бути доповнена додатковим покаранням – конфіскацією майна.

Як повідомлялося, це перша законодавча ініціатива Рінкевичса на посаді президента.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа ініціював поправки щодо посилення покарання за злочини проти держави. Зміни ухвалили у першому читанні.