У Литві планують посилити покарання за спроби держперевороту через загрози від РФ

Президент Литви Гітанас Науседа ініціював поправки щодо посилення покарання за злочини проти держави, вони мають бути представлені у вівторок на розгляд парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Запропонований президентом проєкт змін до Кримінального кодексу передбачає довічне ув'язнення для організаторів або учасників державного перевороту. Наразі максимальне покарання за цей злочин становить 20 років ув'язнення.

Згідно із законопроєктом, співпраця з державою-окупантом має каратися позбавленням волі на строк до 15 років замість нинішніх 5 років, а участь у діяльності антиконституційних груп та організацій – від 5 до 15 років (зараз – від 3 до 10 років).

Якщо особа бере участь у збройній організації з метою зміни конституційного ладу Литви або порушення її територіальної цілісності, президент пропонує карати її позбавленням волі на строк від 8 років до довічного ув'язнення, а організаторів таких груп – на строк від 12 років до довічного ув'язнення.

Відповідно до законопроєкту, кримінальна відповідальність передбачена за вилучення, придбання або інше збирання відомостей, що становлять державну таємницю, та іншої інформації, яка може бути використана для підриву фундаментальних конституційних цінностей, з метою передачі її органам іноземної розвідки.

Наразі заволодіння державною таємницею з метою передачі її іноземній державі є єдиним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Згідно з повідомленням канцелярії президента, поправки були розроблені у відповідь на інформацію, надану національними розвідувальними установами, про те, що Росія продовжує втручатися у внутрішні справи Литви.

На думку президента, існують ризики того, що як проросійськи налаштовані литовські громадяни, так і російські громадяни в Литві можуть посягнути на незалежність, територіальну цілісність і конституційний лад Литовської держави.

Нагадаємо, цього літа Литва посилила перевірки на кордоні тих, хто в'їжджає з Білорусі та РФ.

У серпні міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте не виключила можливості закриття кордону з Росією через "різні загрози".