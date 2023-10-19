Сейм Латвии сделал шаг к усилению ответственности за преступления против государства

В четверг, 19 октября, Сейм Латвии единогласно поддержал в первом чтении инициированные президентом Эдгарсом Ринкевичсом поправки в Уголовный закон, которые предусматривают усиление ответственности за преступления против государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Планируется увеличить минимальные сроки наказания за упомянутые уголовные правонарушения, исключить альтернативные лишению свободы наказания и увеличить максимальное наказание в виде лишения свободы.

Согласно Уголовному закону, целью наказания является, среди прочего, охрана общественной безопасности, а также обеспечение соблюдения требований закона и удержание других лиц от совершения уголовных правонарушений.

По мнению президента Латвии, наказания, предусмотренные Уголовным законом и примененные до сих пор за совершение этих уголовных преступлений, являются непропорционально мягкими и не достигают целей наказания.

Поэтому законопроект предусматривает усиление уголовной ответственности за участие в организованной группе с целью осуществления деятельности, направленной против Латвии, оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, а также за шпионаж.

Законопроект исключает краткосрочное лишение свободы из статьи 80 Уголовного закона и общественных работ как альтернативы лишению свободы.

Президент считает, что такие виды наказания недостаточны для того, чтобы удержать лиц от совершения такого уголовного правонарушения, направленного против национальной независимости, суверенитета и территориального единства Латвии.

Законопроектом предусматривается увеличить до десяти лет наказание в виде лишения свободы, установленное до сих пор в санкции статьи 81 Уголовного закона, предусмотрев минимальное наказание в виде лишения свободы – один год, с возможностью конфискации имущества и с испытательным сроком надзора на срок до трех лет.

В то же время законопроект предусматривает усиление ответственности за шпионаж. Санкция части первой статьи 85 Уголовного закона предусматривает установление минимального наказания в виде лишения свободы – один год, сохраняя наказание в виде лишения свободы до десяти лет. В первой и второй частях упомянутой статьи санкция должна быть дополнена дополнительным наказанием – конфискацией имущества.

Как сообщалось, это первая законодательная инициатива Ринкевичса на посту президента.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа инициировал поправки по ужесточению наказания за преступления против государства. Изменения приняли в первом чтении.