Сейм Литви зробив крок до посилення покарання за спробу держперевороту

Сейм Литви в першому читанні схвалив посилення покарання, включно з довічним ув'язненням, за злочини проти держави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За запропоновані президентом Литви поправки проголосували 80 членів Сейму, проти – троє членів, ще 41 утримався. Тепер проєкт розглянуть комітети Сейму.

Представляючи поправки до Кримінального кодексу в парламенті, головний радник президента з правових питань Андрюс Кабішайтіс заявив, що метою проєкту є запобігання та встановлення пропорційної кримінальної відповідальності за умисні й особливо небезпечні дії, коли окремі особи умисно спрямовують свої зусилля проти Литви та її жителів.

Він зазначив, що кримінальна відповідальність за антидержавну діяльність не змінювалася вже 20 років, тому деякі покарання не відповідають реаліям життя.

"Необхідність змін до Кодексу визначалася насамперед зміною нинішніх реалій, появою нових і посиленням колишніх геополітичних загроз. Враховано досвід війни в Україні", – додав Кабішайтіс.

За його словами, такі ворожі держави, як Росія і Білорусь, прагнуть вплинути на демократичні процеси в країні, використовуючи не тільки своїх громадян або дипломатів, а й громадян Литви.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа ініціював поправки щодо посилення покарання за злочини проти держави, вони мають бути представлені у вівторок на розгляд парламенту.

Запропонований президентом проєкт змін до Кримінального кодексу передбачає довічне ув'язнення для організаторів або учасників державного перевороту. Наразі максимальне покарання за цей злочин становить 20 років ув'язнення.

Згідно із законопроєктом, співпраця з державою-окупантом має каратися позбавленням волі на строк до 15 років замість нинішніх 5 років, а участь у діяльності антиконституційних груп та організацій – від 5 до 15 років (зараз – від 3 до 10 років).

Якщо особа бере участь у збройній організації з метою зміни конституційного ладу Литви або порушення її територіальної цілісності, президент пропонує карати її позбавленням волі на строк від 8 років до довічного ув'язнення, а організаторів таких груп – на строк від 12 років до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, цього літа Литва посилила перевірки на кордоні тих, хто в'їжджає з Білорусі та РФ.